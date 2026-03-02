Apple закрыла свои магазины в Дубае и Абу-Даби

Apple объявила о временном закрытии всех своих розничных магазинов на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает WCCFTech.

Решение затронуло пять точек продаж: три в Абу-Даби и две в Дубае. В частности, флагманский магазин в Dubai Mall, расположенный поблизости к Бурдж-Халифа, закрылся с уведомлением «до дальнейших распоряжений».

Приостановка работы стала ответом на рекомендации Министерства по делам человеческих ресурсов ОАЭ. Ведомство призвало частные компании принять дополнительные меры безопасности, перевести персонал на дистанционный режим и минимизировать присутствие сотрудников в общественных местах.

Официально ограничения действуют до 3 марта, однако сроки их возможного продления пока не уточняются.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана в связи с «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Были атакованы многие города Ирана, который в ответ нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.