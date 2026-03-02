Дуров лишился миллиардов долларов за один месяц

В феврале российские миллиардеры в совокупности разбогатели более чем на десять миллиардов долларов, тогда как Павел Дуров потерял 2,24 миллиарда.

Совокупный капитал самых состоятельных отечественных бизнесменов в феврале 2026 года вырос на 10,6135 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Этот рейтинг рассчитывается экспертами на основании стоимости акций компаний.

Лидером по доходам стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, заработавший 2,4 млрд долларов, что увеличило его состояние до 25 млрд. Также вырос капитал сооснователя «Еврохима» Андрея Мельниченко: его активы подорожали на 2,16 млрд, достигнув отметки в 21,1 млрд долларов.

Наибольшие убытки понес создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние уменьшилось на 2,24 млрд долларов и теперь составляет 12,1 млрд.

Агентство публикует данный индекс с марта 2012 года, включая в него сведения о 500 богатейших людях планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 19,4 млрд долларов.

По итогам 2025 года Павел Дуров разбогател на 3,38 млрд долларов.