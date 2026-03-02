Раскрыты потери российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке

Туроператоры теряют 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Эксперты РСТ уверены, что в случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном, ущерб составит десятки миллионов долларов.

По предварительным данным, сейчас в Саудовской Аравии находится около тысячи российских туристов, а ОАЭ — до 100 тысяч, а в Омане — порядка 800-900 россиян.

— Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути своим же деньгам в фондах «Турпомощи», не обращаясь к государству за поддержкой, — цитирует члена правления РСТ и генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна Telegram-канал союза.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены авиарейсом, а также сохранить для них все условия, что были в первоначальном бронировании.

Что происходит с российскими туристами в ОАЭ на фоне ударов Ирана

Застрявшие туристы оказываются в самых разных ситуациях. Telegram-канал Shot сообщил, что российские туристы застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за ударов со стороны Ирана.