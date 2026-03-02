Минфин предложил освободить от НДС компании в сфере общепита

Министерство финансов России предлагает освободить до конца года от уплаты НДС организации и ИП, работающие в сфере общепита. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве рассказали, что внесли в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу в текущем году.

«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», — говорится в сообщении.

Кроме того, предпринимателям, которые лишились права на патентную систему налогообложения, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении этой системы.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка.