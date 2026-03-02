В Сбере рассказали о помощи правительству с обучением и решениями с ИИ
Сбер принял участие в «Неделе искусственного интеллекта», которая впервые проходит в доме правительства. Мероприятие проводится для государственных служащих и включает в себя образовательную программу, а также интерактивную выставку отечественных ИИ-решений. В церемонии открытия «Недели ИИ» принял участие руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, курирующий направление внедрения искусственного интеллекта России.
«Мы уже начали использовать искусственный интеллект в аппарате правительства. Для этого запустили эксперимент и развернули ряд решений для выполнения типовых задач. Цель — освободить специалистов от рутинных операций, например, от подготовки справок, чтобы они могли сосредоточиться на сутевых вопросах. Важно понимать: искусственный интеллект не пишет законопроекты и не принимает государственные решения. Он не заменяет человека и не конкурирует с ним. ИИ — это лишь инструмент и помощник госслужащего. В рамках «Недели ИИ» мы не только обучаем госслужащих применять ИИ в своей работе, но и стремимся изменить их отношение к технологии. Сегодня умение грамотно использовать искусственный интеллект — это новая профессиональная компетенция. Нет ничего плохого в том, чтобы применять современные инструменты, которые позволяют решить задачу за несколько минут вместо нескольких часов», — отметил Григоренко.
В рамках выставки Сбер вместе с партнерами представил свои собственные ИИ-технологии. В частности, вице-премьеру продемонстрировали возможности нейросети «ГигаЧат».
Также Сбер с партнерами («Салют для бизнеса» и Группа ЦРТ) представил полный набор инструментов для создания ИИ-агентов для госслужащих на основе ГигаЧат, которые помогают готовить справки, протоколы, работать с нормативно-правовыми актами, отвечать на обращения граждан.
В рамках образовательной программы для госслужащих организованы лекции с участием специалистов-практиков Сбера.
«Технологии, которые мы показываем на «Неделе ИИ» в правительстве РФ, объединяет понятная идея: искусственный интеллект должен работать на человека и страну, а не наоборот. Мы создаем решения, которые являются максимально полезными уже прямо сейчас для применения их в высокоответственной работе аппарата правительства. Эти технологии делают сложные вещи простыми и доступными и помогают в цифровой трансформации всей страны. ИИ-помощник «ГигаЧат», «ГигаЧат Бизнес», ИИ-агенты, анализ данных, речевые технологии и другие разработки Сбера, приносят ощутимую пользу государству и его гражданам. И эти позитивные эффекты будут только нарастать», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.