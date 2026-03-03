В Госдуме раскрыли смысл закона о запрете скидок на маркетплейсах

В России анонсировали новые правила ценообразования товаров на маркетплейсах. Они действительно частично запретят скидки на онлайн-площадках, однако не все, объяснил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

© Газета.Ru

Он согласился, что для покупателей это «неприятная новость», но призвал не сеять панику, заверив, что никакой «потенциальной катастрофы» в новых требованиях нет.

«Теперь запрещены скидки на маркетплейсах. Не все, как все дружно прокричали и смертельно испугали друг друга, а только скидки, которые продвигают одни платёжные системы в ущерб другим», — пояснил парламентарий.

В пример он привел ситуацию, когда оплата товара через кошелек маркетплейса делает его значительно дешевле, чем при оплате банковской картой. По мнению Делягина, запрет такого механизма – это логичное решение, так как позволит побороть дискриминацию. Это равнозначно тому, что в обычном магазине при оплате наличными цена выше, чем по СБП или QR-коду вследствие уклонения продавца от налогов – фактически, это нарушение закона, подчеркнул депутат.

Действие таких электронных кошельков лоббируют интересы одних поставщиков финансовых услуг и ущемляют права других, поэтому и вводятся новые правила, пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что скидки на маркетплейсах не исчезнут полностью, просто они будут действовать для всех, а не только для владельцев электронных кошельков площадки.

«Боюсь, что [скидок] будет при этом меньше, это новость плохая, это новость неприятная. Тем не менее, здесь нет потенциальной катастрофы», — заключил депутат.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого сообщил, что для маркетплейсов вводятся единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа. Также будут действовать нормы проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие реестры, включая и маркировку, и сертификаты.