В России зафиксировали первые страховые случаи от падения беспилотников

В России в структуре рисков для бизнеса впервые зафиксированы страховые случаи, связанные с падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали Frank Media в компании «Росгосстрах».

На такие инциденты в 2025 году пришлось 2% от общего числа обращений среди предприятий малого и среднего бизнеса, отмечают в компании. По крупному бизнесу страховщики уже выплатили около 1 млрд рублей по случаям, связанным с повреждениями от падения БПЛА.

При этом наибольшую долю страховых случаев у МСБ в прошлом году традиционно составили аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров — 45% обращений против 42% годом ранее, указали в компании. Заливы по-прежнему остаются главным источником убытков для собственников складов, торговых площадей и производственных помещений.

Доля пожаров снизилась до 10% с 15% в 2024 году, как и природных явлений — последствий сильного ветра, града и паводков, отмечают в компании. На них пришлось 10% против 20% годом ранее. Сокращение связывают с более спокойным прохождением сезонных пиков и отсутствием масштабных чрезвычайных ситуаций.

При этом выросла доля противоправных действий — до 17% с 15% годом ранее. Заметно увеличилось число инцидентов, связанных с наездом транспортных средств на объекты бизнеса — на них пришлось 9% от общего числа страховых случаев.