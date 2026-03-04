Российские рестораны ждет «голодный год»

Ресторанный рынок России вступает в сложный период: статистика фиксирует снижение спроса, а эксперты прогнозируют массовые закрытия заведений и сокращение меню, сообщает Baza.

По данным компании «Платформа ОФД», в январе–феврале 2026 года россияне стали реже посещать рестораны по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Средний чек при этом вырос на фоне инфляции. Аналитики связывают падение посещаемости с погодными условиями, однако рестораторы указывают на более глубокие причины.

Как пояснил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, гости теперь ходят в заведения в основном по праздникам или в пятницу вечером, но для устойчивого бизнеса необходимы посетители и в будни. Конкуренцию общепиту составляет готовая еда в магазинах и доставка от ритейла — она дешевле, удобнее и зачастую не уступает по качеству.

Основатель ресторанного гида GreatList Александр Сысоев прогнозирует «рационализацию» меню. Времена, когда небольшие заведения предлагали до 100 позиций, уходят — ассортимент придется сокращать.

Однако, по мнению ресторатора Дмитрия Левицкого, этого недостаточно. Год для отрасли будет «голодным», и рынку предстоит очиститься от слабых концепций. Он допускает, что до 20–25% существующих заведений могут закрыться до конца года.

Ранее Telegram-канал сообщил, что Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов из-за спада спроса и повышения НДС.