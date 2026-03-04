Inditex зарегистрировала в России пять товарных знаков

Испанская компания Inditex, владеющая в том числе брендами одежды Zara и Bershka, зарегистрировала в России пять товарных знаков для косметики, аксессуаров и научных приборов. Среди них - Zara Origins, XDYE, Trafaluc, Pacific Republic, TRF, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков от Inditex были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Испании в марте 2025 года, а зарегистрированы только в феврале 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права - март 2035 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарные знаки регистрируются по классам № 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 международной классификации товаров и услуг, куда входят косметические продукты и парфюмерные изделия, научные или исследовательские аппараты и инструменты, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, благородные металлы и изделия из них, аксессуары, кожа, кожа и имитация кожи, а также издалия из них, текстиль и его заменители, изделия из него, одежда, изделия галантерейные и басонные, игрушки и игры, также услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также реклама, услуги маркетинга и продвижения.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС сказал, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.

В мае 2025 года вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение Zara в Россию может произойти после 2027 года, более вероятный сценарий - 2029 год.

Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в 100 странах.