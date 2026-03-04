Страна Евросоюза расторгла соглашение о помощи Украине

Украинский оператор «Укрэнерго» больше не сможет рассчитывать на помощь аварийными поставками электроэнергии из Словакии. Об этом рассказал глава словацкой государственной компании SEPS Мартин Магат. Его процитировало издание Pravda.

© Lenta.ru

По его словам, соответствующее решение приняло правительство Словакии.

Последний раз Украина получила экстренные поставки в январе. С тех пор она снова запрашивала их, но так и не получила. По словам Магата, обычная коммерческая торговля электроэнергией между двумя странами продолжится без изменений.

«Мы категорически отвергаем идею о том, что мы собираемся вообще прекратить поставки электроэнергии на Украину», — заявил глава SEPS.

Отмечается, что с инициативой о расторжении контракта выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и правительство одобрило ее на заседании, состоявшемся 4 марта.

В России отреагировали на нежелание Киева ремонтировать «Дружбу»

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил, что его страна откажется поставлять электроэнергию на Украину. Кроме того, он напомнил, что Будапешт и Братислава вместе обеспечивают 40 процентов украинского импорта электроэнергии.