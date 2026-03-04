Техногиганты закрывают офисы на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта

Крупные технологические компании на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке временно закрыли офисы и перевели персонал на удаленный формат работы. Об этом сообщает CNBC.

Google, Amazon, Nvidia и Snap временно приостановили работу офисов в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах региона. Сотрудникам рекомендовано работать удаленно и следовать указаниям местных властей.

По данным CNBC, облачное подразделение Google в конце февраля проводило в ОАЭ корпоративную конференцию. Большинство участников покинули страну после ее завершения, однако десятки сотрудников остаются в Дубае и пока не могут вылететь из-за ограничений.

На фоне эскалации конфликта Apple с 28 февраля тоже закрыла корпоративные офисы и пять розничных магазинов в ОАЭ. Операционную деятельность в регионе также приостановили некоторые китайские разработчики беспилотных транспортных технологий.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В ответ Тегеран заявил о ракетных атаках по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке, в том числе ОАЭ.