Три товарных знака компании Cisco зарегистрированы в России

Американский производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировал в России три товарных знака. Соответствующие данные содержатся в базе Роспатента. Об этом сообщило РИА Новости.

Заявки поступили в ведомство в марте 2025 года от компании Cisco Technology, Inc., зарегистрированной в штате Калифорния. Решение о регистрации товарных знаков Роспатент принял в марте 2026 года.

Согласно документам, под этими товарными знаками компания сможет продавать в России программное обеспечение, электрические приборы и инструменты, а также предоставлять телекоммуникационные услуги и услуги видеоконференцсвязи.

Cisco Systems – американская транснациональная технологическая компания, занимающаяся производством сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также разработкой программного обеспечения. Штаб-квартира расположена в Сан-Хосе (штат Калифорния). В 2022 году компания объявила о прекращении всех бизнес-операций в России.

Также товарный знак в России зарегистрировал бренд французского дома моды Chloé. Под ним компания сможет продавать парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, предметы одежды и обуви.