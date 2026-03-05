Прокуратура нашла нарушения при использовании бюджетных денег в аэропорту Кургана

Оператора аэропорта Кургана оштрафовали после проверки транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство проверило, как предприятие получало бюджетные субсидии, и нашло нарушения.

Выяснилось, что АО «Аэропорт Курган», подавая документы в Росавиацию на господдержку, представило недостоверный отчет о недополученных доходах от услуг по обеспечению авиационной безопасности за 2023 года, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В результате сумма субсидии оказалась завышена более чем на 2,5 млн руб., а часть средств федерального бюджета была использована неправомерно. Компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 51 тыс. руб.

Подобные нарушения находили и в других аэропортах. Например, проверки Счетной палаты выявляли проблемы при расходовании бюджетных средств на строительство и модернизацию аэродромной инфраструктуры – сроки ввода объектов часто срывались, а стоимость контрактов увеличивалась после корректировки проектной документации. В аэропорту «Храброво» в Калининграде выявили незаконные тарифы и финансовые нарушения. Кроме того, претензии надзорных органов регулярно касаются распределения субсидий в авиационной сфере в целом: аудиторы указывали на случаи, когда перевозчики получали господдержку за рейсы, которые фактически не выполнялись или выполнялись не в полном объеме, что приводило к требованиям вернуть десятки и даже сотни миллионов рублей в бюджет. На этом фоне проверки использования бюджетных средств в аэропортах и авиационной отрасли продолжаются на постоянной основе.