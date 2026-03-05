Оценен ущерб туроператоров РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке к концу недели может составить 3 млрд руб. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В данный момент, по оценкам АТОР, совокупный ущерб туроператоров, которые работают со странами Ближнего Востока и экзотическими направлениями, куда россияне летали транзитом через регион, составляет около 2,6 млрд руб.

«Ожидается, что к концу недели сумма может вырасти до 3 млрд руб.», — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, для отрасли «это значительные потери».

Большую часть расходов составят выплаты туристам, решившим аннулировать туры и вернуть денежные средства из-за закрытия ряда направлений.

До этого аналитики сервиса Onlinetours рассказали «Газете.Ru», что после новостей о ситуации в странах Ближнего Востока российские путешественники начали отказываться от туров в ОАЭ. По информации специалистов, аннуляция поездок в марте-апреле выросла на 15%.