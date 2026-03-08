Люксовый бренд Valentino подал четыре заявки на товарные знаки в Роспатент

Ушедший с российского рынка итальянский дом Valentino оформляет в России четыре товарных знака на косметику, включая кремы, лосьоны, сыворотки и средства для макияжа.

Итальянская фирма «Валентино С. П. А.» направила соответствующие документы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, передает ТАСС.

Всего в базе ведомства числится четыре обращения, датированных февралем.

Регистрация проходит по третьему классу международной классификации товаров и услуг. Сюда входят различные продукты для красоты, в том числе лосьоны, масла, сыворотки, гели и грим.

Модный дом приостановил коммерческую деятельность в нашей стране в 2022 году в связи со спецоперацией на Украине. Несмотря на уход с рынка, компания продолжает юридическую защиту своих активов.

Ранее руководитель Роспатента Юрий Зубов объяснял стратегию зарубежных корпораций желанием сохранить интеллектуальную собственность.

«Товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя», – пояснил чиновник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, люксовый дом Yves Saint Laurent оформил права на товарный знак для парфюмерии в национальном реестре.

Модный дом Chanel получил право использования трех новых брендов до 2035 года.

Европейские производители товаров класса люкс начали активно регистрировать свои марки на российском рынке.