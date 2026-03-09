Безос купил несколько участков в «бункере миллиардеров» по соседству с Цукербергом

Основатель компании Amazon Джефф Безос купил несколько участков на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Об этом сообщает РИА Новости.

С середины 2023 года по июнь 2025 года миллиардер купил четыре участка на острове, который называют «бункером миллиардеров» из-за его обособленности и беспрецедентных мер безопасности. Три участка площадью около 26 тысяч квадратных метров расположены по соседству с владениями предпринимателя Марка Цукерберга в штате Флорида.

Безос владеет двумя участками земли стоимостью на 147 миллионов долларов через фонды Palm Trust и Cape Trust. Еще одним он владеет через сеть посредников, его цена — 105 миллионов. Оставшийся участок оценивается в 87 миллионов долларов.

В марте Цукерберг с женой купили на частном острове Индиан-Крик особняк. Он обошелся чете в 170 миллионов долларов. Сумма стала рекордной для Майами, однако, как отмечает издание, подобных сделок со временем будет становиться все больше. Недвижимостью во Флориде бизнесмен обзавелся на фоне обсуждения возможности введения налога на богатство в размере пяти процентов.

Помимо Цукерберга, недвижимостью на территории острова Индиан-Крик также владеют основатель Amazon Джефф Безос, предприниматель Карл Айкан, футболист Том Брэди, певец Хулио Иглесиас, бывший старший советник президента США Дональда Трампа и владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер с Иванкой Трамп. Всего на острове находится около 40 резиденций.