Одна страна начала сокращать добычу нефти

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих месторождениях», — указывается в материале.

При этом не уточняется, о каких месторождениях идёт речь и на сколько сокращается добыча.

