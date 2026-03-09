Одна страна начала сокращать добычу нефти

$79.1591.84

Reuters: Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих месторождениях», — указывается в материале.

При этом не уточняется, о каких месторождениях идёт речь и на сколько сокращается добыча.

