Сбер снизил стоимость международных платежей для бизнеса
Сбер изменил условия международных расчетов для корпоративных клиентов, снизив комиссии в более чем 120 странах мира в различных валютах.
Клиенты Сбера могут проводить международные расчеты не только по классическим банковским каналам, но и альтернативными способами. Среди доступных направлений — Китай, Турция, ОАЭ и другие государства.
«Надёжные и доступные каналы международных расчетов — одна из ключевых потребностей бизнеса. Компании не просто ищут возможность отправить деньги за границу, а хотят делать это с предсказуемой стоимостью. Наши новые тарифы отвечают на этот запрос. Мы снизили комиссии по международным расчетам для всех категорий клиентов. При этом мы постоянно расширяем способы расчетов — от прямых переводов до сложных маршрутов по альтернативным каналам. Наша IT-платформа продолжит помогать предпринимателям выбирать оптимальный путь для каждого платежа, чтобы они могли сосредоточиться на развитии, а не на поиске способов провести деньги», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.