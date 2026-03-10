Сбер снизил стоимость международных платежей для бизнеса

Сбер изменил условия международных расчетов для корпоративных клиентов, снизив комиссии в более чем 120 странах мира в различных валютах.

Клиенты Сбера могут проводить международные расчеты не только по классическим банковским каналам, но и альтернативными способами. Среди доступных направлений — Китай, Турция, ОАЭ и другие государства.