Падение доходов и «режим выживания»: каждый третий российский бизнес рискует закрыться

О закрытии или продаже своего дела всерьез размышляют 31% российских предпринимателей. Такие данные следуют из мониторинга ФОМа и НИУ ВШЭ. С его результатами ознакомились «Ведомости». Показатель вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Исследование проводится с 2021 года и рассчитано на 10 лет. В нем участвуют одни и те же респонденты — более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний из сферы малого бизнеса. Последняя, 19-я сессия опросов проходила с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Ожидания предпринимателей на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за всю историю наблюдений: 52% уверены, что положение их бизнеса ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%. Для сравнения: в первом квартале 2022 года, когда массово вводились антироссийские санкции, доля пессимистов составляла 38%, а оптимистов — не менее 20%.

Доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39% — максимума за пять лет. Роста показателей ожидают лишь 8% респондентов. О падении доходов по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 39% опрошенных, а 29% столкнулись с нехваткой выручки даже на покрытие прямых расходов.