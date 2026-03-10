Госбанк Индии отказывается проводить платежи за российскую нефть

«Государственный банк Индии» (State Bank of India, SBI) не проводит платежи за российскую нефть, несмотря на то, что ранее США разрешили Нью-Дели временно импортировать топливо из РФ, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, банк опасается потенциального ущерба для репутации, поскольку значительная доля его профессиональных интересов приходится на мировые рынки. Так, по состоянию на конец декабря 2025 года на США приходилось 26% портфеля банка в размере $75,1 млрд (6,93 трлн рупий), указывает агентство. SBI отказался от комментариев.

Банк перестал принимать платежи за «черное золото» из России сразу после введения американских санкций в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» осенью 2025 года. Однако другие индийские банки готовы рассмотреть проведение транзакций по сделкам с российской нефтью при соблюдении ряда условий. Тем не менее предоставление Вашингтоном временных «льгот» неспособно в полном объеме реанимировать финансовые каналы, обеспечивающие импорт российского топлива в Индию, подытоживает Bloomberg.

Могут ли снять санкции с российской нефти?

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил снятие нефтяных санкций с России для снижения мировых цен на энергоносители. 9 марта Трамп обсудил это с российским президентом Владимиром Путиным — в ходе телефонного разговора лидер США предложил Путину отменить «определенные санкции, связанные с нефтью, для снижения цен». Однако подробности этого «предложения» неизвестны.

Разговоры о частичном снятии санкций с России подтверждают опасения Белого дома о том, что резкий рост цен на нефть навредит американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, отмечал Reuters. По данным источников агентства, обсуждаемое смягчение санкций может включать как широкое ослабление ограничений, так и «точечные» варианты, позволяющие третьим странам покупать российскую нефть, не опасаясь американских санкций.