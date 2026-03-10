Депутат назвал безумием денежный сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»

В России нельзя вводить новый денежный сбор с маркетплейсов и сервисов доставки, так как это станет ударом для «живых», активных компаний. Планы увеличить нагрузку на них ради передачи средств в пользу «Почты России» звучат абсурдно, так как эта организация сама имела все перспективы для переформатирования в успешный маркетплейс, но упустила их, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

Напомним, речь идет о сборе комиссии в 3% с доходов междугородних доставок грузов и посылок, который предлагается ввести с осени текущего года. Предполагается, что это позволит ежегодно направлять на поддержку «Почты России», в том числе в целях модернизации ее отделений, порядка 90 млрд рублей.

Делягин считает, что сегодняшняя ситуация с «Почтой России» выглядит как попытка довести госкомпанию до банкротства, а затем приватизировать и продать.

«Я надеюсь, что мы этого не допустим. Потому что это производит впечатление безумия, откровенного. Есть «Почта России», которая объективно должна была стать первым маркетплейсом, у нее всё для этого было», ― прокомментировал депутат, добавив, что компания растеряла свои конкурентные преимущества, а сейчас продолжает разрушение инфраструктуры.

Парламентарий напомнил о существующих проблемах в «Почте России», включая низкие зарплаты сотрудников и сложные условия работы почтальонов. По словам Делягина, Госдума уже давно планирует разобраться в этом вопросе, пригласив на заседание представителей компании. На этом фоне особенно нелогично выглядит попытка собрать дополнительные средства с работающего, «живого» бизнеса в пользу умирающей организации, заключил Делягин.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил дать кредитным организациям возможность предоставлять свои финансовые услуги на маркетплейсах. Это сделано на фоне того, что для онлайн-площадок хотят ввести единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа – как отмечал Делягин, это приведет к частичному запрету скидок, но без «потенциальной катастрофы».