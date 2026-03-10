Японские компании обратились за помощью к «Русалу»

Сбои в поставках алюминия из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке вынудили несколько японских производителей автозапчастей обратиться к российской компании "Русал". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, переговоры о поставках литейных сплавов, используемых при производстве автомобильных компонентов, ведутся уже около недели, а некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время. Как отметили источники, несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу". При этом компании из Японии и Южной Кореи рассматривают и другие альтернативные источники поставок алюминия, в том числе в Индии и иных странах Азии, указали собеседники агентства.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.