Илон Маск стал богатейшим человеком мира в 2026 году по версии Forbes

Американский миллиардер Илон Маск второй год подряд остается богатейшим человеком мира. Об этом сообщает Forbes.

В материале сказано, что состояние Маска оценивается в 839 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза выше оценки 2025-го. Кроме того, миллиардер возглавлял рейтинг богатейших людей мира не только в прошлом, но и в 2022 году.

Вторым в рейтинге стал один из основателей Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в 257 миллиардов долларов. Третьим назвали его коммерческого партнера Сергея Брина с состоянием 237 миллиардов долларов. При этом год назад они были на 7 и 8 местах с показателями в 144 миллиарда и 138 миллиарда.

Четвертое место занял основатель Amazon Джефф Безос. До этого с 2016 года он всегда входил в тройку лидеров. В 2026-м его богатство выросло до 224 миллиардов долларов. В прошлом году у него было 215 миллиардов.

На пятом месте списка расположился сооснователь корпорации Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг с состоянием 222 миллиарда доллара. При этом год назад он был на второй строчке с 216 миллиардами.

Седьмую строчку заняли владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернар Арно и его семья. Их состояние уменьшилось с 178 миллиардов долларов до 171 миллиарда. При этом в 2023 и 2024 годах они занимали первое место.

Отмечается, что в этом году в рейтинге оказалось на 400 больше предпринимателей, чем в 2025-м – 3 428 человек. Их состояние в совокупности выросло на 4 триллиона долларов и достигло 20,1 триллиона. В 2026-м среднее состояние миллиардера составило 5,8 миллиардов долларов, а год назад – 5,3 миллиарда.

Ранее Маск поставил рекорд, став человеком, чье состояние впервые в истории превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Увеличить богатство миллиардер смог благодаря приобретению технологической компании в области искусственного интеллекта xAI его же аэрокосмической корпорацией SpaceX. Их совокупная стоимость составила 1,25 триллиона долларов.