Крупнейший банк Индии отказался от платежей за нефть из России

Государственный банк Индии (SBI) продолжает блокировать платежи за поставки нефти из России, несмотря на то, что власти США временно смягчили условия для импорта сырья. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Представители банка пояснили, что временный характер американских льгот не внушает индийской стороне доверия. Краткосрочное ослабление санкционного давления не дает достаточных гарантий для возобновления полноценных финансовых транзакций.

Госбанк опасается, что участие в подобных сделках сопряжено с высокими репутационными рисками и может привести к серьезным проблемам с регуляторами. Приоритетом для SBI остается сохранение своих позиций на американском рынке, говорится в материале.

Недавно два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс и направились в Индию. Согласно данным Kpler и Vortexa, танкеры, которые транспортировали около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, должны были разгрузиться в индийских портах.