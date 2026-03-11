Активы создателя мессенджера Telegram Павла Дурова за год сократились в 2,6 раза на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры.

Финансовые показатели владельца Telegram в 2026 году заметно ухудшились: оценка его активов упала до 6,6 млрд долларов, сообщает издание Forbes.

«Состояние Павла Дурова, основателя и стопроцентного владельца мессенджера Telegram, снизилось до 6,6 миллиарда долларов с прошлогодних 17,1 мллд долларов», – говорится в материале.

Впервые предприниматель попал в рейтинг богатейших людей в 2016 году, имея 600 млн долларов. Спустя два года он стал миллиардером, а в 2021 году его капитал достиг пикового значения в 17,2 млрд долларов.

Аналитики объясняют нынешний спад общими рыночными тенденциями, сравнивая ситуацию с приложением Snapchat. Капитализация этой платформы, аудитория которой составляет около одного млрд пользователей, за год снизилась почти в два раза, передает РИА «Новости».

Также на оценку влияют обязательства Дурова перед держателями облигаций. Эксперты считают, что в ближайшее время выхода мессенджера на IPO ждать не стоит, пока сервис блокируют на ключевых рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров в 2025 году разбогател на 3,38 млрд долларов. В прошлом году Дуров стал лидером по приросту капитала среди российских миллиардеров по данным Bloomberg Billionaires Index.

Дуров лишился миллиардов долларов за один месяц

В феврале 2026 года его состояние уменьшилось на 2,24 млрд долларов до 12,1 млрд долларов.