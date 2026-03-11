Россия наращивает сотрудничество с КНР на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Российские компании существенно увеличили объем переводов в Китай, используя прямые расчеты через отечественные кредитные организации, выяснили «Известия». В условиях санкционного давления и проблем с долларовыми транзакциями бизнес переориентируется на юаневые расчеты, а банки расширяют соответствующие возможности.

Портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР в 2025 году вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях — на 49%, сообщила старший вице-президент банка Юлия Копытова. В Совкомбанке переводы в Китай по внешнеторговым контрактам увеличились более чем на 30%, открытие счетов в юанях подскочило на 47%. В Точка банке в январе-феврале 2026 года платежи в юанях по классическим расчетам выросли вдвое по количеству, агентские расчеты — также в два раза. В компании А7 (платформа международных платежей ПСБ) отметили рост объема переводов на 20–30%.

Эксперты связывают тенденцию с проблемами при использовании доллара и евро. Как пояснила представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц, платежи в долларах превратились в «русскую рулетку» из-за рисков зависания транзакций. Бизнес прагматично переходит на работу в юанях, тем более что Китай остается главным торговым партнером РФ.

Среди популярных схем — прямые расчеты в рублях, когда китайский поставщик открывает счет в России или в банке «ВТБ Шанхай». Также используются платежные агенты и создание торговых хабов в третьих странах. Комиссии по расчетам с Китаем сегодня составляют 0,2–2%, отметил партнер «5Д Консалтинг» Михаил Никитин.

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке подстегнет торговлю между Россией и Китаем, полагают эксперты. Традиционные хабы, такие как Дубай, испытывают проблемы, и бизнес ищет альтернативные каналы. Китай остается стратегическим партнером, работающим бесперебойно.

Кроме того, нарушение иранских поставок нефти в КНР вынуждает Пекин наращивать закупки у альтернативных поставщиков, что увеличивает валютную выручку России. Проблемы с хабами в ОАЭ и Гонконге также стимулируют переход на прямые банковские переводы между двумя странами.