UBS просит снять с себя ответственность за хранение активов нацистов

Швейцарский UBS призвал американский суд запретить новые судебные разбирательства о деятельности во время Второй мировой войны поглощенного им Credit Suisse, сообщил Reuters.

В 1999 году швейцарский Credit Suisse выплатил в сумме $1,25 млрд более чем 458 тысячам жертв нацизма и их семьям. Теперь UBS, который поглотил Credit Suisse в 2023 году, просит бруклинского окружного судью Эдварда Кормана издать разъясняющее постановление и признать, что это урегулирование покрыло «все претензии, прошлые, настоящие и будущие», связанные с Холокостом, Второй мировой войной, а также ее преддверием и последствиями.

UBS обратился в американский суд после того, как расследование в банке нашло 890 счетов, потенциально связанных с нацистами. В частности, в ходе слушания адвокат UBS Дэвид Бернс попросил запретить еврейской правозащитной группе «Центр Симона Визенталя» «разжигать общественную полемику» или подавать новые иски по мере появления дополнительной информации об отношениях Credit Suisse с нацистами. Швейцарский банк беспокоит позиция центра, который считает, что вопрос о хранении нацистских активов не был частью урегулирования.

«Центр Симона Визенталя» поддержал соглашение 1999 года. Однако в ходе слушаний его юрист Фэйт Гей раскритиковала трактовку документа UBS, которая покрывает слишком большой разброс потенциальных претензий к банку, «таких широких, как Гранд-Каньон». Она также обвинила UBS в нарушении права ее клиента на свободу слова, назвав это попыткой «заткнуть носок в рот Симону Визенталю».

В ходе слушаний судья Корман подтвердил, что не помнит, чтобы вопрос о нацистских активах поднимался в ходе переговоров об урегулировании в 1999 году. Он не уточнил, когда вынесет решение.

Урегулирование 1999 года касалось счетов жертв Холокоста. В попытке спастись от нацистов они и их семьи переводили миллионы долларов в швейцарские банки, однако после войны их семьи часто не могли вернуть эти средства, поскольку банкиры требовали справки о смерти и другие документы на тех, кто погиб в лагерях. Соглашение должно было компенсировать эти потери. При этом о средствах самих нацистов речи не шло, смешивать эти темы неправомерно, отмечал летом 2025 года в комментарии Bloomberg юрист Берт Ньюборн, который представлял пострадавших в том процессе в 1990-х. Кроме того, если в ходе расследования подтвердится, что банк намеренно скрывал часть документов, то это может поставить под сомнение юридическую силу прежнего соглашения, добавлял он.

Сам «Центр Симона Визенталя» сообщал о более 12 тысячах нацистов, скрывшихся в Аргентине, многие из которых переводили значительные суммы, по $10-20 млн, на счета в Credit Suisse. Некоторые из них оставались активными вплоть до 2020 года.

UBS также отказывается передать около 150 документов, которые запрашивает юрист, бывший прокурор США Нил Барофски, проводящий расследование о связях банка с нацистами. По мнению банка, эти сведения защищены адвокатской тайной. В UBS заявили, что уже передали Барофски более 16,5 млн документов и передадут ему спорные бумаги, если судья Корман издаст разъясняющее постановление. В ходе слушаний Корман призвал обе стороны договориться, какие документы можно передать. Ожидается, что Барофски завершит свое расследование в этом году.

Юридический комитет Сената США заслушал подробности расследования Барофски на слушаниях в феврале. Его председатель, сенатор-республиканец Чарльз Грассли, сообщил журналистам, что среди владельцев 890 счетов были военизированная организация СС, немецкий производитель оружия, а также министерство иностранных дел Третьего рейха. Он не уточнил, сколько денег хранилось на этих счетах и какой их текущий статус.

UBS и Credit Suisse извинились за свою роль в Холокосте.