Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на 25 млрд рублей

Генпрокуратура попросила суд изъять в доход государства у бизнесмена Константина Пономарева миллиарды рублей, полученные от сдачи в аренду дизельных генераторов компании IKEA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст иска. По данным прокуратуры, в период с 2007 по 2010 год Пономарев сдавал в аренду ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" дизельные электростанции через аффилированные с ним ООО "ИСМ" и ООО "САЭ", в котором был учредителем и генеральным директором. Согласно тексту документа, искусственно инициировав многочисленные судебные разбирательства с арендатором энергетических установок, Пономарев добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" 22 ноября 2010 года перечислило в пользу ООО "САЭ" всего 24 994 970 000 рублей. Таким образом, Пономарев в обход требований налогового и антиотмывочного законодательства посредством заключения договора хранения вывел из легального хозяйственного оборота ООО "САЭ" 25 млрд рублей. По версии прокуратуры, Пономарев хотел обогатиться и одновременно избежать уплаты обязательных платежей в бюджет государства. В сентябре Московский Тверской суд приговорил Пономарева к 14 годам колонии за мошенничество с векселями крупных банков на сумму более 1 млрд рублей. Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашению 25 млрд рублей. Для Пономарева это не первый обвинительный приговор. В 2018 году предпринимателя приговорили к 8 годам колонии за организацию ложного доноса, а в 2020 году — к 10 годам и 2 месяцам за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей.