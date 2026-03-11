Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по поставкам СПГ

Ряд клиентов катарской национальной нефтегазовой компании Qatar Energy, включая британскую Shell и французскую TotalEnergies, объявили форс-мажор перед своими клиентами по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Qatar Energy проинформировала о приостановке производства СПГ и сопутствующих продуктов в связи с атакой на ее промышленные объекты в городах Рас-Лаффан и Месаид. Компания также уведомила своих клиентов о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) из-за остановки производства СПГ.

По данным Минобороны Катара, объекты Qatar Energy подверглись ударам беспилотников, запущенных с территории Ирана. 3 марта корпорация объявила о временном прекращении производства некоторых продуктов переработки, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие.

Катар входит в тройку крупнейших в мире экспортеров СПГ. На севере страны, примерно в 80 км от Дохи, расположен промышленный кластер Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке газа. Инфраструктура комплекса включает 14 линий СПГ общей мощностью около 77 млн тонн в год.