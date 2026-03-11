Глава Maersk сообщил о риске истощения запасов мазута в Азии

Гендиректор Maersk Винсент Клерк сообщил, что компания вынуждена повысить сборы за перевозку грузов из-за необходимости доставки топлива в Азию, где появилась угроза нехватки мазута на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока.

В беседе с газетой Le Monde Клерк подчеркнул, что запасы в Азии зависят от поставок через Ормузский пролив, и в случае бездействия может возникнуть дефицит мазута в региональных пунктах снабжения, передает ТАСС.

Клерк отметил, что в США и Европе пока сохраняются достаточные запасы, поэтому Maersk планирует организовать переброску топлива из этих регионов в Азию. Для этого приходится фрахтовать танкеры, что приводит к рекордно высоким ставкам и дополнительным расходам на логистику, что объясняет введение дополнительных сборов за перевозку грузов.

По словам Клерка, аналогичные трудности возникают и с другими нефтепродуктами, включая пластмассу. Он считает, что Европа и США смогут некоторое время обходиться без этих поставок, однако в перспективе это создаст серьезные проблемы для производства готовых изделий. Транспортные компании, по его словам, уже переориентируют потоки товаров из портов Персидского залива, включая использование Джидды (Саудовская Аравия) как нового ключевого логистического пункта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что война с Ираном ставит целые страны на грань выживания.

Ранее стоимость нефти Brent и WTI резко устремилась вверх.