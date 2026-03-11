Nvidia вложит в компанию Nebius Аркадия Воложа $2 млрд

Nvidia объявила о стратегических инвестициях в облачного провайдера Nebius, основанного Аркадием Воложем. Объем вложений составит $2 млрд, сообщает Bloomberg.

В рамках соглашения компании намерены совместно разрабатывать и развертывать гипермасштабируемые облачные решения, ориентированные на задачи ИИ. Среди ключевых направлений сотрудничества называют создание ИИ-фабрик, а также проектирование и эксплуатация центров обработки данных нового поколения.

По данным Bloomberg, партнеры будут совместно заниматься разработкой, строительством и управлением дата-центрами, предназначенными для высокопроизводительных вычислений в области искусственного интеллекта.

Ожидается, что к 2030 году Nebius сможет развернуть инфраструктуру совокупной мощностью более 5 ГВт. Для этого Nvidia обеспечит ранний доступ к новому поколению ускоренных вычислительных платформ.

Nebius возникла после реструктуризации бывшей нидерландской компании Yandex N.V. После продажи российского бизнеса консорциуму инвесторов структура сосредоточилась на международных проектах и разработке технологий искусственного интеллекта.

