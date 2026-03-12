Netflix захотел зарегистрировать товарные знаки «Очень странных дел» в РФ

Американский стриминговый сервис Netflix подал в Роспатент две мартовские заявки на регистрацию товарных знаков «Очень странные дела» (Stranger Things) для товаров и развлекательных услуг в России.

Компания «Нетфликс Студиос» подала соответствующие документы в ведомство в марте текущего года, передает РИА «Новости».

Журналисты обнаружили информацию о двух заявках на товарные знаки Stranger Things в электронной базе Роспатента.

Успешная регистрация позволит организации продавать в России аксессуары для техники, канцелярию, одежду и украшения. Также лицензия распространяется на видеоигры и развлекательные услуги.

Ранее Netflix вслед за другими западными фирмами решил приостановить работу в стране. Это решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее японская корпорация Mitsubishi оформила в Роспатенте исключительные права на бренды S-AWC и XPANDER с действием до 2035 года. Компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака для программного обеспечения и развлекательных услуг.