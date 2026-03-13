Бакальчук стал генеральным директором «М.Видео»

В ведущем российском ретейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» произошли изменения в руководстве. Новым председателем совета директоров компании избран Феликс Либ, который ранее занимал пост генерального директора. Его место занял Владислав Бакальчук, до этого с августа 2025 года работавший в должности главного исполнительного директора. О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе компании.

© Соцсети

Новый глава компании уже обозначил стратегические приоритеты. По словам Владислава Бакальчука, имеющего опыт операционного управления в Wildberries, его главная цель — превратить «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу.

Новый этап развития компании будет строиться на использовании мощного бренда, федеральной розницы и 80-миллионной аудитории. Как отметил Владислав Бакальчук, приоритетными задачами являются рост эффективности бизнеса, усиление digital-направления и масштабирование маркетплейса.

Савеловский суд Москвы 17 апреля 2025 года вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.