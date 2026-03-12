Российская сторона почти вдвое увеличила сумму иска к Euroclear Bank

"Управляющая компания "Первая" (ранее - "Сбер Управление активами") почти в два раза - с 19 млрд до 34,4 млрд рублей - увеличила сумму иска к бельгийскому Euroclear Bank, пишет РИА Новости.

"Девятый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению уточненный иск, в котором сумма требований увеличена с около 19 миллиардов рублей до 34,4 миллиарда рублей", - передает агентство из зала суда.

Истец объяснил изменение своих требований недополученными доходами своих клиентов и своим недополученным вознаграждением как доверительного управляющего. Российская компания требует взыскать с ответчика убытки, равные накопленному доходу от ценных бумаг, которые были заморожены в рамках санкций.

В мае прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank в пользу АО "Управляющая компания "Первая" почти 15 млрд рублей.