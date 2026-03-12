Askona разместила ЦФА на 1 млрд рублей

Группа компаний Askona первой среди российских мебельных производителей разместила цифровые финансовые активы (ЦФА). Выпуск объемом 1 млрд рублей прошел на платформе «А-Токен» и был полностью выкуплен инвесторами за 1 час 44 минуты.

© РБК. Компании

Это позволило компании привлечь 1 млрд рублей, спрос на выпуск оказался крайне высоким, весь объем размещения был выкуплен инвесторами менее, чем за два часа, что составляет примерно 9,6 млн рублей в минуту.

ЦФА — инструмент привлечения финансирования в цифровом формате, регулируемый российским законодательством (ФЗ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте…»). Права инвесторов фиксируются в информационной системе оператора, включенного в реестр Банка России.

В размещении приняли участие около 1 000 частных инвесторов, которые обеспечили более 70% объема выпуска. Значительная доля физических лиц среди участников размещения отражает высокий уровень доверия инвесторов к бренду Askona и устойчивости бизнеса компании.

Компания развивает диверсифицированную модель бизнеса: от производства и федеральной розничной сети до логистики и экспортных направлений. Размещение цифровых финансовых активов стало новым этапом в развитии финансовых инструментов компании и подтверждением доверия со стороны частных инвесторов.

Решение о выпуске, а также сопроводительные документы доступны на официальном сайте компании. Данная информация носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.