В январе компании заняли в банках рекордную сумму в юанях

За январь 2026 года портфель валютных кредитов корпоративных клиентов вырос на 293 млрд рублей или 4%, до 7,76 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России. Рост обеспечили кредиты в юанях, которые выросли на 7%, до 714,3 млрд юаней. Это максимальный рост кредитов в валюте с 2022 года.

Общий долг компаний по кредитам снизился на 0,5%, до 82,09 трлн рублей. Годом ранее портфель кредитов у российских банков снижался сильнее — 2% за январь. В нынешнем вариант банковской отчетности нет разделения активов на рублевые и валютные.

Из крупных банков заметно выделается Альфа-банк, который увеличил ссуды нефинансовым государственным организациям за январь на 112,8 млрд рублей. В пресс-службе кредитной организации отметили, что прирост валютного кредитного портфеля без учета валютной переоценки составил 83 млрд рублей. Там подтвердили, что этот рост пришелся на кредиты в юанях.

В других крупных банках, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, портфель корпоративного кредитования уменьшился. Кроме того, чья отчетность доступна на сайте ЦБ, эта статья баланса (ссуды нефинансовым государственным организациям) снизилась на 238,9 млрд рублей (-0,4%).

Кроме того, отчетность «дочек» крупных китайских банков Bank of China и ICBC скрыта по решению самих банков.

Почему выросло валютное кредитование

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова называет две причины роста валютных кредитов: высокий интерес на российском рынке к валютным кредитам из-за высоких ставок по рублевым и длительные февральские праздники в Китае.

Рост мог быть связан с финансированием внешнеторговых операций с Китаем, допускает директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. Он считает, что это могли быть как сделки российских импортеров по закупкам у китайских производителей, так и финансирование экспортеров.

У главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец другое мнение. Она считает, что январский рост валютных кредитов могу быть связан с краткосрочным перекредитованием или финансированием разрыва в расчетах, когда компании берут валютные кредиты на короткий период, чтобы закрыть лаг между поступлениями и платежами. Донец также упомянула и сезонность внешнеторговых расчетов, когда между Новым годом в России и Новым годом в Китае происходит смещение графика платежей из-за чего компаниям требуется временное финансирование.