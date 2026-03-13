Российской авиакомпании ограничили срок действия сертификата

Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ был подписан главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым, сообщает пресс-служба ведомства.

Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась сотрудниками Ространснадзора в период с 19 февраля по 5 марта на фоне происшествий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.

Во время проверки было изучено состояние парка самолетов, выполнение компанией требований по подготовке и реализации полетов, а также по техобслуживанию судов и соблюдению прав пассажиров, в том числе предоставление им услуг при задержках рейсов.

В результате были зафиксированы нарушения требований законодательства. 11 марта Ядров встретился с гендиректором Azur Air Евгением Королевым. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию. Теперь от авиакомпании ожидают план по ликвидации выявленных недочетов.

От руководства Azur Air потребовали оперативно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит подразделений по поддержанию летной годности и техобслуживанию авиатехники, а также уменьшить программу рейсов. Этот вопрос будет находиться на контроле Ространснадзора. В случае, если ситуация не изменится до 8 июня, тогда сертификат будет аннулирован.

Несмотря на это, Azur Air продолжит свою работу, в том числе подготовится к летнему сезону. В авиакомпании указали, что продолжают контактировать с регулятором для усовершенствования системы безопасности полетов и улучшения качества операционной деятельности.

"Введенные ограничения не повлияют на выполнение программы полетов. Все обязательства перед пассажирами выполняются в полном объеме", – сказано в заявлении авиакомпании.

Перевозчик подчеркнул, что основной приоритет для Azur Air – безопасность полетов, комфорт пассажиров и высокая регулярность выполнения рейсов.

В свою очередь, Ядров, проанализировав статистику последних 10 лет, отметил, что прошлый год стал одним из самых благополучных по уровню безопасности полетов для российской авиации. Несмотря на это, Росавиация анализирует каждое событие и принимает необходимые меры.

"Бескомпромиссный подход к нарушителям правил безопасности полетов всегда будет основой в работе агентства", – заключил Ядров.

Ранее пассажирский борт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия у побережья Мьянмы. Речь шла о самолете Boeing 767-300.

Спустя время борт совершил незапланированную посадку в Мьянме. Приземление судна в аэропорту Янгона прошло успешно, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадал.