TotalEnergies прекратила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

«Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.