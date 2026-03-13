Спрос на американские акции резко сократился

Американцы стали бояться вкладываться в акции местных компаний на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений по поводу связанного с ней разгона инфляции.

Об этом пишет Bloomberg, приводя данные аналитиков JPMorgan Chase & Co, согласно которым еженедельные покупки розничных инвесторов сократились примерно на 30 процентов относительно фиксировавшихся в этом году высоких уровней спроса.

«Впервые в этом году розничные инвесторы демонстрируют устойчивые признаки слабости», — отметили представители одного из крупнейших банков в мире.

В их записке также говорится, что понедельник, 9 марта, стал днем ​​с наибольшим объемом чистых продаж отдельных акций за месяц, а в течение пяти дней до среды приток средств от розничных инвесторов снизился до 6,7 миллиарда долларов, что ниже среднегодового показателя в 7,1 миллиарда.

Ситуация на рынках обострилась после того, как стоимость нефти взлетела до 119 долларов за баррель и властям ведущих западных стран, включая США, пришлось распечатывать запасы в попытках стабилизировать цены. Белый дом на фоне этого также пошел на некоторое смягчение санкций в отношении российской нефти.

Ранее «Лента.ру» писала о том, как появление новой продукции в сфере искусственного интеллекта привело к обрушению капитализации одного из секторов американского рынка на сотни миллиардов долларов.