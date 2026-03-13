Индекс Мосбиржи вошел в красную зону
Индекс Московской биржи вошел в красную зону перед началом выходных. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал эксперт Александр Шепелев, рынок акций в России завершил торговую сессию разнонаправленным движением индексов. При этом индекс Мосбиржи упал до 2871,86 пункта (-0,01%), а индекс РТС до 1127,7 пункта (-1,45%).
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
По словам Шепелева, положительная динамика обеспечивалась ростом цен на энергоносители, а также смягчением антироссийских санкций со стороны США. Он объяснил, что индекс Мосбиржи приблизился к 2900 пунктам, но столкнулся с техническим сопротивлением.
В свою очередь, аналитик Наталья Мильчакова связала снижение индексов с ослаблением рубля и противоречивыми корпоративными новостями.
Ранее США ослабили санкции на продажу российской нефти.