Индекс Мосбиржи вошел в красную зону

Индекс Московской биржи вошел в красную зону перед началом выходных. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал эксперт Александр Шепелев, рынок акций в России завершил торговую сессию разнонаправленным движением индексов. При этом индекс Мосбиржи упал до 2871,86 пункта (-0,01%), а индекс РТС до 1127,7 пункта (-1,45%).

По словам Шепелева, положительная динамика обеспечивалась ростом цен на энергоносители, а также смягчением антироссийских санкций со стороны США. Он объяснил, что индекс Мосбиржи приблизился к 2900 пунктам, но столкнулся с техническим сопротивлением.

В свою очередь, аналитик Наталья Мильчакова связала снижение индексов с ослаблением рубля и противоречивыми корпоративными новостями.

Ранее США ослабили санкции на продажу российской нефти.