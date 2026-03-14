НИУ ВШЭ: почти три четверти инновационных предприятий сотрудничают с вузами и НИИ

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал практику научно-производственной кооперации инновационно активных предприятий обрабатывающей промышленности с университетами и научными организациями. Исследование показало, что такие партнерства становятся важным инструментом технологического развития бизнеса. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Анализ основан на данных опроса, проведенного в 2025 году в рамках проекта "Мониторинг инновационного поведения предприятий". В исследовании участвовали 1243 организации, работающие в таких отраслях, как производство химических веществ, фармацевтики, машин и оборудования, транспортных средств, радиоэлектроники и медицинской техники. Отдельно были изучены 1005 компаний, которые инвестировали в инновации в 2023–2025 годах. Согласно результатам исследования, сотрудничество с вузами или научными организациями в последние три года поддерживали 74% инновационно активных предприятий. Более половины компаний (54%) взаимодействовали одновременно и с университетами, и с НИИ. Одним из ключевых факторов готовности к сотрудничеству оказался предыдущий опыт совместных проектов — его отметили 43% компаний. Наиболее активно в научно-производственной кооперации участвуют крупные предприятия — их доля составляет 62%. При этом чаще всего это зрелые компании старше 16 лет. Эксперты объясняют это необходимостью значительных финансовых ресурсов для поддержания совместных исследований и разработок. Главным направлением взаимодействия бизнеса и науки остаются исследования и разработки. Так, 68% предприятий заказывали такие работы у научных организаций, а около 60% — у университетов. Кроме того, примерно треть компаний пользовалась услугами вузов в обучении персонала, маркетинговых исследованиях и других формах обмена знаниями. По словам первого проректора НИУ ВШЭ, директора ИСИЭЗ Леонида Гохберга, государственная политика последних лет активно стимулирует развитие исследовательских компетенций университетов и расширение партнерства между наукой и промышленностью. "К дальнейшему масштабированию совместных проектов подталкивают как активная господдержка, так и потребность российских предприятий в замещении зарубежных технологий. При этом важно обеспечить баланс между государственными мерами поддержки и привлечением частных инвестиций в исследования и разработки", — отметил он.