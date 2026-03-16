Маркетплейс Wildberries планирует купить авиакомпанию Azur Air. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник.

По его словам, сделка находится уже «на финишной прямой». не исключено, что стороны намерены закроют ее уже к началу мая.

Инсайдер добавил, что авиакомпания интересна Wildberries для развития своего туристического направления. Осенью владельцы маркетплейсы уже приобрели одного из крупнейших игроков российского турбизнеса - Fun&Sun. При этом многие рейсы Azur Air на лето уже формируют под программу туроператора.

Собеседник отметил, что недавние трудности перевозчика, вызванные техническими сбоями и организационными проблемами, повлияли на снижение стоимости авиакомпании. Точные условия сделки пока не раскрываются.

На прошлой неделе Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта Azur Air по итогам внеплановой проверки Ространснадзора, проведенной после серии инцидентов с техническим состоянием самолетов, что привело к длительным задержкам и отменам рейсов. Ведомство предупредило: если нарушения не будут устранены до 8 июня, сертификат перевозчика будет аннулирован.

В дополнение к этому, по рекомендации Росавиации, Azur Air была вынуждена отменить часть рейсов и досрочно завершить программу чартеров в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга.