Бизнес корейского магната взлетел из-за блокады Ормузского пролива

Корейский предприниматель и миллиардер Га-Хён Чон оказался среди тех, кто получил значительную выгоду на фоне энергетического кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на то что блокировка важного морского маршрута серьезно ударила по мировому судоходству, бизнес группы компаний Sinokor, принадлежащей Чону, резко вырос. За несколько недель до начала конфликта компания направила в район Персидского залива не менее шести пустых супертанкеров. Тогда суда находились в ожидании грузов и фактически простаивали.

Ситуация изменилась после того, как экспорт нефти через пролив сократился, а хранилища начали быстро заполняться. В результате простаивавшие танкеры стали востребованы в качестве плавучих хранилищ для сырья. По данным брокеров, сейчас Sinokor сдаёт такие суда в аренду примерно по 500 тысяч долларов в сутки — это почти в десять раз больше, чем стоимость подобных услуг годом ранее.

Ранее предприниматель также активно скупал танкерный флот, что вызывало вопросы у участников рынка. Теперь же, на фоне кризиса на нефтяном рынке, эта стратегия может принести ему значительную прибыль. По данным Bloomberg, к концу февраля под контролем Sinokor находилось около 150 супертанкеров.

Кроме собственных судов, компания привлекла несколько танкеров, зафрахтованных у эмиратской энергетической компании Adnoc. Они также используются как временные хранилища нефти.