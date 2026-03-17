Apple продлила права на товарные знаки в России до 2036 года

Apple продлила права на использование шести своих товарных знаков в России до 2036 года, следует из базы Роспатента.

В базе Роспатента указано, что среди обновленных знаков – знаменитое изображение надкушенного яблока, а также Siri, AirTunes, iPad Smart Keyboard, Music Memos и Made for Apple Watch, передает РИА «Новости».

По информации Роспатента, продление защитит возможность Apple продавать под этими брендами телефоны, компьютеры, телевизоры, смарт-часы, наушники, а также программное обеспечение, игры, одежду и обувь на российском рынке.

В документах отмечается, что права на товарные знаки закреплены за Apple до 2036 года независимо от текущего статуса деятельности самой компании в России.

В понедельник компания Apple представила новое поколение наушников AirPods Max – AirPods Max 2.

Ранее сообщалось, что ушедший с российского рынка южнокорейский концерн Samsung подал в Роспатент заявки на 12 товарных знаков для телевизоров, аудиосистем и домашних проекторов.