Дмитриев допустил, что стоимость нефти скоро превысит $150 за баррель

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что стоимость нефти в ближайшие недели превысит $150 за баррель.

«В июне прошлого года мы прогнозировали повышение цены на нефть до $100 и дороже. Сейчас мы на пути к $150 и больше в ближайшие две—три недели», — написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, это связано с тем, что перебои в поставке нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке сказываются не только на логистике, но и на производстве.

Ранее Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила о сокращении добычи и переработки нефти на фоне атак со стороны Ирана.

Кроме того, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение о снижении добычи на двух нефтяных месторождениях.