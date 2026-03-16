«Газпром» возобновил производство на заводе Bosch в Петербурге

Компания «Газпром бытовые системы», являющаяся «дочкой» ПАО «Газпром», возобновила производство холодильников на предприятии «ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежавшем немецкой компании Bosch.

Завод находится в Санкт-Петербурге — в городе Стрельна. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Газпром бытовые системы», на конец 2025 года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников. Всего с момента перезапуска было выпущено более 30 тыс. устройств.

«Сформирована устойчивая дистрибьюторская сеть, заключено более 20 контрактов на реализацию готовой продукции», — говорится в сообщении.

В начале мая прошлого года сообщалось, что Bosch не удалось продать завод в Петербурге из-за его перехода под временное управление «Газпрома».