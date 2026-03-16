Нефтяные компании США бьют тревогу в Белом доме

Американские нефтяные гиганты предупредили Вашингтон о риске затяжного энергокризиса. Главы Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips провели серию встреч с профильными министрами, заявив, что остановка Ормузского пролива продолжит лихорадить мировые рынки, пишет WSJ.

Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс прогнозирует рост цен выше текущих уровней из-за спекулянтов и дефицита предложения. В отрасли считают, что существующие меры не работают, а единственный выход — разблокировать пролив. Затяжные высокие цены ударят по мировой экономике и подорвут спрос на топливо.

Никто из топ-менеджеров не обвинил в сложившейся ситуации администрацию Трампа — сам президент на встречах не присутствовал. Из-за эскалации на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Это уже взвинтило цены: 9 марта Brent подскакивала выше $119 — впервые с июня 2022-го, утром 16 марта — выше $104. Газ в Европе с конца февраля подорожал более чем вдвое.

Трамп пообещал вернуть санкции против российской нефти

Ранее СМИ сообщили, что российские производители нефтепродуктов перестроили поставки на фоне санкций и ухода традиционных покупателей. В феврале экспорт дизтоплива в Бразилию вырос вдвое — до 680 тыс. тонн.