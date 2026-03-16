«Яндекс» прокомментировал сообщения о массовых увольнениях в компании

«Яндекс» не планирует закрывать отдельные бизнес-направления и сокращать сотрудников. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Ее представители уточнили, что в прошлом году численность основного персонала «Яндекса» выросла на 9 процентов и превысила 31,5 тысячи человек. В компании сейчас открыто почти 1300 вакансий.

По данным «Коммерсанта», сославшегося в понедельник, 16 марта, на ряд собственных источников, российский IT-гигант может приступить к закрытию отдельных бизнес-направлений и оптимизации штата, которая, в частности, затронет направление, связанное с работой поиска и искусственного интеллекта (ИИ). В статье отмечалось, что число уволенных может достигнуть нескольких сотен человек. В «Яндексе» информацию о планах массового расставания с сотрудниками опровергли.

