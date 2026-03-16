«Битва конкурентов»: как построить идеальную модель турфирмы

В оргкомитете Tourdom Camp 2026 рассказали редакции об основных событиях деловой программы выездной встречи руководителей туроператорского и турагентского бизнеса (17-19 мая). В этом году площадкой для мероприятия вновь станет подмосковный отель «Пересвет. Русские сезоны», группу партнеров возглавляет туроператор OneTouch&Travel.

В центре обсуждения – то, как меняется турбизнес и какие модели компаний смогут успешно конкурировать и зарабатывать в ближайшие годы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких форматов – форсайт-сессии и конференции «Давайте это обсудим».

17 мая одним из ключевых событий станет форсайт-сессия «Битва конкурентов: начинаем с нуля. Кто пройдет в следующий тур?» Участникам предложат необычный эксперимент – собрать идеальную модель турфирмы, способной выигрывать конкуренцию на рынке и приносить стабильный доход владельцам.

Работая в командах, участники будут конструировать компанию турбизнеса буквально с чистого листа – обсуждать продукт, технологии, модель продаж, отношения с клиентами и партнерами. В финале команды сравнят получившиеся стратегии, а жюри оценит, какие бизнес-модели имеют наибольшие шансы на успех в ближайшие годы.

18 мая пройдет конференция «Давайте это обсудим», посвященная ключевым вопросам развития отрасли.

Первая сессия будет посвящена актуальной повестке турбизнеса – рискам рынка, расстановке сил и перспективам конкуренции туроператоров.

Во второй сессии речь пойдет о технологиях и решениях, которые уже сегодня влияют на эффективность компаний и меняют привычные бизнес-процессы в отрасли.

Третья сессия раскроет стратегии адаптации турагентств: участники обсудят, как повышать эффективность бизнеса, находить новые источники дохода и сохранять устойчивость компаний в меняющихся условиях рынка.

19 мая состоится круглый стол, на котором представители агентского сообщества подведут итог обсуждениям и подготовят рекомендации участникам рынка.

Помимо сугубо деловой программы, на Tourdom Camp организаторы предложат и другие возможности общения, которые получили самые положительные отзывы в прошлом году. Это динамичный формат нетворкинга «Быстрые знакомства» и вечерние «Квартирники».

Подробнее о программе и условиях участия вы узнаете на сайте проекта Tourdom Camp, там же можно подать заявку и присоединиться к встрече профессионального сообщества турбизнеса. В группу поддержки мероприятия помимо OneTouch&Travel вошли также PAC Group и «АРТ-ТУР».