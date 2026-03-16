Бумаги «Южуралзолота» подешевели на 16% после ареста средств компании

Акции компании «Южуралзолото» (ЮГК) рухнули на 16% после сообщения об аресте денежных средства золотодобытчика на 32 млрд рублей для обеспечения решения Мосгорсуда.

Есть мнение, что это юридическая процедура, которая предшествует скорой продаже пакета Росимущества. При этом аналитики обращают внимание, что, согласно последней отчетности ЮГК (первое полугодие 2025 года), на счетах компании было всего лишь 1,5 млрд рублей.

Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев:

«Кейс ЮГК — это очень хороший кейс того, что не нужно равнять производителя того или иного ресурса и цену на этот ресурс. На самом деле, здесь история про то, что, когда вы покупаете золотодобытчика — российского, американского, любого другого, — вы прежде всего покупаете компанию с достаточно сложным регулированием, лицензированием и специфической оценкой. С этой точки зрения те юридические проблемы, которые есть у ЮГК, оказались сильнее того фактора, что у них действительно есть определенные объемы подтвержденного разведанного золота, и того фактора, что у нас золото штурмует абсолютные максимумы. Процесс юридических проблем с ЮГК идет не первую неделю и не первый месяц. Кажется, что и для частного инвестора, и для институционала эта история уже давно выглядит, давайте осторожно скажем, достаточно токсичной. Текущее резкое падение котировок — это не столько фактор неожиданности. То, что ЮГК идет с продажей очень большого пакета, известно давно. Это всего лишь следствие очень тонкого рынка, на котором даже небольшие объемы панических продаж вызывают такое движение котировок».

В сентябре 2025 года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время.